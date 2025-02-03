大S遊日本染流感併發肺炎逝世　終年48歲

港人熱門旅遊地點日本，去年底爆發流感，疫情在新春持續肆虐之際，傳出台灣女星徐熙媛（大S）在日本旅遊期間感染流感併發肺炎離世消息。有社交網專頁昨日（2日）忽然出post表示：「台灣有位大明星過世，稍後會有官方公布 48歲，日本流感急病」，並指該「台灣大明星」死於急病，並於日內火化，又表示對方是屬於《流星花園》一名48歲育有小朋友的女星，令不少網民擔憂專頁所指的是女星大S。直至今日（3日）早上，大S妹妹徐熙娣（小S）透過經理人證實大S死訊。

小S表示「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever」。大S猝逝消息傳至韓國，韓媒透露，目前完全無法聯繫上具俊曄，並指具俊曄目前「拒絕聯繫」。

根據消息指出其妹夫許雅鈞（Mike）初三才帶一家人去日本旅遊，如今他亦哀痛回覆「阿彌陀佛」符號，且小S稍早亦對記者坦言已痛苦到無法言語，雙雙證實大S死訊。

據台媒報道，由於大S家人都在日本，因此大S將於日本進行火化，屆時全家人再將其骨灰帶回台灣。至於告別式，家屬目前仍在協商中。而大S生前同前夫汪小菲官司仍沒結束，如今猝逝，汪小菲今日亦將從泰國趕回台灣。

今日網上就流出多張網友聲稱是大S離世內幕的流言截圖，當中就見到有網友言之鑿鑿指大S係1號早晨病逝，因感冒引發多個病狀，估計是因為她自身有基礎病，被某個流感攻擊致命；網上亦流出稱是汪小菲北京律師團隊人員，指大S已逝。而汪小菲被發現已將短視頻平台帳號頭像換成黑色相。