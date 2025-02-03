英皇鐘錶珠寶屹立逾80載　以客戶體驗為先　追求卓越提升活力

英皇鐘錶珠寶主席楊諾思（Cindy）稱：「非常感謝《東方日報》及《on.cc東網》再度頒發『超卓鐘錶珠寶企業大獎』，並對此感到格外榮幸。」她稱，獎項不僅是對英皇鐘錶珠寶團隊上下努力不懈的認可，也鼓勵他們持續追求卓越，不斷提升活力，且代表客戶對英皇鐘錶珠寶提供的服務和產品高度信任和讚賞，標誌公司帶領業界邁向重要里程碑。

英皇鐘錶珠寶80多年來一直與國際知名鐘錶品牌合作，客人置身店內就可以對多個腕錶品牌的精工細鑄一覽無遺。其中，針對內地及海外旅客近期來港旅遊消費意欲趨增，本港一眾商場人氣再現，消費市道漸露曙光，Cindy提及英皇鐘錶珠寶團隊將尖沙咀iSQUARE店升級，打造全新面貌，特色是為每個鐘錶品牌於店內設置專屬「VIP區域」，讓客人隨心、悠閒地欣賞各式鐘錶和各款工藝。

不僅如此，知名腕錶品牌帝舵（TUDOR）更在上述店舖內，開設了全港首家「BAR CONCEPT帝舵咖啡吧」。概念店以帝舵獨有的黑、紅、白3種品牌標誌色調為主，透過營造輕鬆優雅的氛圍，客人品嘗美味咖啡之餘，又可欣賞店內以圖書館展示風格為靈感的設計，以及帆船、欖球和單車模型等展品，享受獨特的沉浸式購物體驗。

此外，英皇鐘錶珠寶位於銅鑼灣及屯門的珠寶分店也以全新形象示人，裝潢以客戶體驗為先，提供舒適、放鬆的環境予客人選購心儀珠寶首飾。

另邊廂，千禧世代成為婚嫁首飾市場的消費主力，Z世代又逐步投入職場，Cindy指現時積極鎖定這兩大目標客群，增強品牌吸引力及市場競爭力。其中，公司審時度勢調整婚嫁珠寶市場的策略及定位，專注提升品牌辨識度及價值，一方面重視傳統嫁妝首飾設計，另方面擴展婚嫁產品的多樣性及個性化設計。

他們更在戒指設計方面下工夫，向新人提供「Make-to-order」的結婚對戒或求婚戒指設計服務，新人可以在自己專屬的設計上締結誓盟，別具意義。公司同時亦透過參與不同婚禮展覽活動，擴大品牌曝光率，力求拓展婚嫁市場的份額。

此外，英皇珠寶也與英皇娛樂EEG聯手合作，邀請關智斌（Kenny）和衛詩雅（Michelle）擔任最新婚嫁系列代言人，雙雙拍攝全新廣告硬照，為婚嫁系列注入嶄新元素。

新產品方面，Cindy透露英皇鐘錶珠寶將推出「承世瑰寶系列」，以示他們不懈追求藝術與卓越工藝相融。系列精選了頂級彩色寶石、璀璨鑽石和珍稀翡翠，每一件作品皆為非凡高級珠寶的傑出典範，盛載了藝術家對夢想的追求與喜悅，展現深厚情感與藝術價值。

展望未來大計，英皇鐘錶珠寶將進一步強化客戶關係管理，全新會員計劃將提供更個性化的服務、更具針對和高效的溝通渠道，深入洞察客戶需求，進一步提升會員忠誠度與參與感。

同時，公司會重新優化會員購物優惠及生日禮遇，並積極與集團旗下公司及多家合作夥伴攜手，為英皇會員提供專屬優惠和獨特禮遇，藉此建立長期穩固的客戶關係，提升市場競爭力。