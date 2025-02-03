秘密買殼被控串謀詐騙罪成　詹培忠父子分別判囚34及37個月

前立法會議員詹培忠及其兒子詹劍崙於2021年被廉政公署檢控，指他們為一間上市公司配售可換股票據時，涉嫌隱瞞秘密「買殼」協議，被控兩項串謀欺詐罪；另有一名無業女子亦懷疑涉案，被控處理從可公訴罪行得益等罪。3人分別否認控罪受審，結果被裁定全部罪成，押後至今日（3日）在區院判刑。

法官批評，被告行為損害香港國際金融中心聲譽，詹培忠是欺詐計劃策劃者，其子雖似「傳話人」，但有積極參與，兩人刑責相同。考慮到所有因素，包括案發距今多年，判詹培忠入獄34個月，詹劍崙入獄37個月。

3名被告為詹培忠（78歲，董事）、詹劍崙（55歲，商人）及王蓓麗（女，65歲，無業）。詹氏父子被控於2013年7月1日至2015年11月15日期間，連同馬鐘鴻等人，串謀詐騙亞洲資源控股有限公司（下稱亞洲資源）、其董事會、其股東以及香港聯合交易所有限公司。王蓓麗則被控於2013年10月24日至2014年1月24日間，與馬鐘鴻處理由亞洲資源發行，本金為4,200萬港元的可換股票據。馬鐘鴻自2022年5月起缺席聆訊，並被法庭發手令通緝。

法官早前裁決時指，本案的同謀者私相授受，為了私人得益，利用財技把一間上市公司當作私人財產轉賣，受害者除了是亞洲資源之外，亦是公司的小股東。法官指他們除了未能得到強制性要約收購這選擇外，亦令其私人投資變為他人生財工具，裁定詹氏父子罪成。就被告王蓓麗，法官認為，一個明理的人必然知道其處理款項的手法異常，亦相信有關財產非經正當途徑得來，最終裁定她罪成。

案件編號：DCCC 439/2022