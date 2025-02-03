2蚊乘車優惠要改　議員翻政府舊帳　當年研究報告列明有巨額負擔

財金官員昨日表明長者2蚊乘車優惠必須要改，否則長遠財政上不可行。有議員翻舊帳，指2021年初政府公布的研究報告已列明降低年齡所要付出的巨額財政負擔，但仍獲得通過撥款，質疑有否足夠的監察及制衡，又認為必須要吸取教訓，直指政府若要作出調整，政府必須提交精準的數據，包括60至64歲人口的就業比例、在實施後的公共醫療開支的改變作出交代及分析，否則議員難以評核政策的成效。

議員江玉歡今日(3日)在社交平台貼文，指相信調整60至64歲的乘車優惠事在必行，而連月來的討論帶出一個問題，即是既然由65歲降至60歲會帶來巨大的財政承擔，為何當日會獲得通過撥款？她強調並非要找錯處，而是要吸取經驗，防止類似事件再次發生。

她指在2021年初，時任特首公這個「喜訊」，公布提到一個研究報告。由公布到2022年正式實施前，時任特首也強調會採取措施防止濫用。

該份檢討2蚊乘車優惠的報告在2018年至2020年進行，長達74頁，由獨立研究公司準備，當中詳細提到濫用情況及長車短搭的問題，亦列出降低至60歲所要付出的巨額財政負擔。她表示，既然獨立報告已指出巨額的負擔，而立會秘書處也在2021年發出報告指計劃若降低至60歲，因老齡化社會現象，將會構成倍計的財政負擔，又說「如果我們不重視報告结果，做報告的目的和意義何在？在審批制度上，我們是否有足夠監察及制衡呢？如果獨立報告有這麼大的保留，政府負責官員當時有否足夠解釋？」

她又引述報告內容，指推行2蚊乘車優惠的其中一個政策考慮是鼓勵年長市民出行，令長者社交活躍，最終減少公共醫療開支。報告亦提及若60至64歲的人口當中不少還有工作，降低優惠至60歲對提高他們的社交生活意義不大。

至於現時若要調整優惠，她指政府是否必須要就60至64歲人口的就業比例、在實施後60-64歲組別的公共醫療開支的改變作出交代及分析？沒有精準的數據，難以評核政策的成效。