百分百擔保特惠貸款壞帳率達13.5%　金管局：呈上升勢頭

經濟不景，中小企融資困難，更爆發倒閉潮。金管局副總裁李達志今日(3日)表示，中小企融資擔保計劃下百分百擔保特惠貸款，最新壞帳率升至13.5%，呈現上升勢頭，當局會小心管理，若惡意不還款會追討，期望減緩上升趨勢。

而截至1月15日，八成及九成信貸擔保產品已批出約4.2萬宗申請，涉及金額1,454億港元。

對於當局去年推出9項支持中小企措施，金管局副總裁阮國恒在立法會財經事務委員會上指出，首9個月逾3.1萬家中小企受惠，涉及貸款額度逾730億元。今年會與銀行公會商討再推中小企升級轉型專項貸款，希望幫助企業擴闊市場。

他又指銀行業貸款需求持續疲弱，但資產質素可控。他指過去兩、三年銀行業特定分類貸款比率一直慢慢上升，截至去年9月升至1.99%，去年第4季數據初步與第3季度相若。

他預計特定分類貸款比率繼續有上升壓力，因為利率較高，內地房地產市場，特別是民企發展商問題未完全解決、本地亦有中小型房地產發展商有流動性緊張，但整體風險可控，因為沒有集中度、銀行特定分類貸款撥備覆蓋率高，不計算抵押品亦達65%。

至於詐騙情況，他引述執法部門的數據指去年首11個月，整體香港詐騙數量逾4萬宗，超過2023年全年。金管局今年會繼續投放大量資源，與業界合作，包括提升網上銀行保安措施、加強對可疑交易的客戶示警，提高市場防騙意識及加強公眾教育。

金管局上月宣布將推出人民幣貿易融資流動資金安排，額度1,000億元人民幣，最長期限6個月。金管局預計，2月底前正式落實，爭取日內交侍安排。