日本流感有回落迹象　專家警告乙型流感或再推高感染

港人旅行熱門地日本近期流感肆虐，而農曆新年長假期剛結束，部分從日本返港的市民都指感染流感。日本最新數據顯示，當地的流感患者有回落迹象，由高峰期的平均每間醫療機構約18人，減至約11人，當地傳媒推算上月尾的一周內，全國約38.6萬人確診流感就醫。不過，當地專家卻指，稍後可能會被乙型流感取代現時流行的甲型流感，令感染個案上升。

根據日本國立感染症研究所近日的數據顯示，截至上月20至26日的一星期，全日本約5000間醫療機構通報的流感患者，平均每間是11.06人，按周減少7.32人，亦較最高峰時的64.39人明顯回落。報告的流感患者數目5.4萬人，按周減少3.6萬宗。

至於根據地域統計，山形縣平均通報患者人數最多，達25.31人，大阪府為6.66人，東京都為6.6人。日本傳媒報道，以此推算，全日本當周新增約38.6萬人確診流感就醫，而最高峰時曾一周錄得258萬人。從去年9月統計至今，估計已有952.3萬人因流感就醫。 數據雖然回落，不過有日本專家指，流感患者數目由高峰回落，但警告現時流行的甲型流感，稍後可能會被乙型流感取代，感染個案可能上升。