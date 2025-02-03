大S染流感身亡　醫生建議赴日市民預早兩周接種疫苗

台灣女星徐熙媛（大S）因染上流感併發肺炎逝世，終年48歲，震驚中港台。據台媒報道，大S家人今早（3日）證實死訊，家人指大S在春節期間赴日本旅遊，不幸染上流感併發肺炎而過世。呼吸系統專科醫生梁子超表示，日本與香港流行的都是H1N1病毒株，但日本流感較香港及台灣來得早，由流感未流行的地方到一個高度流行的地方，自然會提高暴露風險。梁呼籲市民，若前往日本或其他高病發地方旅行時，最好應預早兩星期打流感疫苗。

梁子超表示，由於新冠疫情期間市民長期戴口罩，故避免了自然感染作「免疫補充」，在復常後大家除下口罩，若沒有打流感疫苗，便會出現「免疫缺口」，大幅增加暴露感染及有嚴重併發症風險。他認為在復常後除下口罩過渡期間，疫苗有其保護作用，能在自然免疫補充過程中減低嚴重流感病發風險，一般人的過渡期為一至兩年，但長者需時較長；至於一些平常生活非常小心、暴露機會少的人士，這段時間的免疫缺口也會未有補足。

港人愛遊日，梁子超建議前往日本或其他高病發地方旅行時，應預早兩星期打流感疫苗，若屬於高危人士，更可考慮打肺炎鏈菌疫苗，並要避免去人多、不通風的地方，以及考慮在人多擠迫的地方佩戴口罩，注意手部衞生，減低「中招」風險。