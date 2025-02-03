工會倡巴士訂分段收費　減2蚊優惠長車短搭料省逾億

政府將於本月底發表新一份財政預算案，有工會今日(3日)向政府提出共61項建議，其中有關檢討長者2元乘車優惠方面，建議巴士公司可倣效港鐵，訂立分段收費，落車時「拍卡」才可取得優惠，減少長車短搭情況，相信可以節省過億港元的資助金額。

議員鄧家彪指公務員工作的焦點應放社會關注的服務，如職安建，而社署部分服務可交由第三方公營機構提供，令署方人手能更專注巡查及執法。

該工會強調雖然政府面對財赤壓力，但希望在削減開支時，不要影響對基層及弱勢群體的支援。

在基層勞工政策方面，該工會建議政府為低收人僱員及自僱人士代供強積金、增設「保證回報高於通脹」產品，以及按機制調整供款入息上下限；擴大「在校課後託管服務計劃」範圍，並擴展至中三、單親或雙職家庭優先，以鼓勵更多婦女重投社會工作，又建議政府為有需要而未能輪候資助託兒服務的在職父母提供支援，紓緩雙職家庭的育兒壓力，並增設「雙職媽媽免稅額」，刺激已育婦女重新投入勞動市場。

該工會又指基於「能者多付」的原則，高收入企業及最高收入的一批人士，應負更多責任，政府應考慮提高其稅率，以進一步促進社會經濟平衡。建議引入三級制，調整高利潤企業利得稅稅率；在原有利得稅二級稅制下加設第三級，對企業應評稅利潤超過1億港元的部分徵收17.5%的稅率。

此外，高收入人士的薪俸稅和個人入息稅亦應該進一步調整，建議政府研究把現時的薪俸税及個人入息課税兩級制標準税率改為三級制。以上兩項都有助增加財政收入，為公共服務和社會福利的保障提供更堅實的財政基礎。

該工會又建議政府向中央爭取擴大「一簽多行」涵蓋城市，逐步擴展至所有大灣區城市，同時爭取逐步加入上海、北京、成都、杭州及重慶等一線城市。