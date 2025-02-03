銀行主管涉非禮及襲擊女下屬　事主供稱多次開會途中遭觸碰臀部

中國建設銀行（亞洲）交易銀行部時任主管，被指於3個月間多次非禮及襲擊一名前女下屬，被控3項非禮及兩項普通襲擊罪。被告否認所有控罪，案件今(3日)在東區裁判法院開審，事主出庭於屏風後作供。事主稱，曾試過不止一次與被告外出開會途中，遭被告觸碰臀部，其中一次遭被告非禮後，她望向對方，對方卻報以微笑。

被告黎敬倫(54歲)報稱公司經理，他被控分別於2023年3月16日、4月6日及6月1日，在中環中國建設銀行大廈與友邦金融中心之間的天橋、近昃臣道的行人隧道以及置地廣場的扶手電梯上猥褻侵犯女子X。他另被控於2023年3月中旬至4月24日，在中國建設銀行大廈3樓交易服務部兩次襲擊X。

X供稱她於加入中國建設銀行（亞洲）後，於2023年3月16日首次外出見客。當時她與被告一同到顧客位於金鐘統一中心的辦公室，於回程時她與被告邊行邊聊天，其間突然感覺到被告的手指用力「篤」到她右邊臀部約2次至3次，每次相隔1至2分鐘。同年4月6日，她與被告到位於中環的一間銀行辦公室與客戶開會，當走到近昃臣道的行人隧道時，她感覺到後方有一隻手握住她臀部，她感驚訝，其後該隻手鬆開，當她望向被告時，被告則微笑。

案件編號：ESCC 2838/2024