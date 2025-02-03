中選會收19個罷免案　大陸台商促賴清德別鬧事

葉永松受訪強調喊話是即興的。（中時電子報圖片）

台灣本屆立委就職滿一年，罷免聯署遍地開花，藍綠立委都被鎖定，可達第一階段罷免標準的選區上看30個以上。中選會周一（3日）表示，已收到19個聯署案，涉及18名立委和一名市長。賴清德當日上午出席2025年大陸台商春節活動致詞時，有台商對他高喊「不要搞大罷免」。

罷免藍白立委的團體周日（2日）表示，國民黨立法院黨團總召傅崐萁等人均達第一階段提議罷免門檻，多個罷免案周一將送到中選會，還包括已停職的新竹市長高虹安。罷免綠委的團體則反擊，台北選區立委吳思瑤、高雄選區立委黃捷等至少7人都大致達標或快達標，將盡快送件。中選會強調，將依法行政、標準一致地辦理各項選務，不會有差別待遇。

海基會2025大陸台商春節活動周一在台北舉行，近380名大陸等地台商、工商協會、政府機構代表，還有海基會董事長吳豐山、陸委會主委邱垂正、經濟部長郭智輝等官員出席。賴清德上台致詞後，廈門台協副會長葉永松突然起身嗆聲「賴主席，當家不要鬧事」，喊話不要「大罷免」，引發關注。葉永松受訪強調此舉是即興的，沒有受到壓力。