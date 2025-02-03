大S流感猝死成熱搜話題　台疾管署急開記者會說明疫情

台灣女星大S（徐熙媛）周日（2日）因流感併發肺炎在日本猝逝，終年48歲，死訊震驚兩岸。其死因引起外界對流感疫情的關注，台灣疾管署周一（3日）宣布下午召開臨時記者會，說明流感疫情、接種疫苗等情況。台灣有醫生表示，周一診所電話被打爆，民眾紛紛詢問有沒有流感疫苗可接種，選擇打高端流感疫苗人數是過去一倍，也有人自費接種，出現新一波打針潮。

台疾管署副署長曾淑慧表示，上月19日至25日農曆新年前類流感門急診有約16.2萬人次就診，上月26日至本月1日新年期間則有約8.8萬人次，其中過年前就診人次為近10個流感季最高。目前社區流感病毒以A型H1N1為主，預期春節連假後就診人次將回升，會否超過上述數字則有待評估。疾管署早前宣布自今年元旦開始，由政府資助的流感疫苗開放全民接種至疫苗用罄，曾淑慧指出流感疫苗採購量約678萬劑，目前剩約20萬劑。

大S死訊周一獲證實後，迅速霸佔大陸社交平台微博熱搜話題，不少網民表示難以置信。微博熱搜中出現「日本流感」的話題，當地爆發的流感疫情也因大S之死而引起網民討論和關注。大陸有網民表示，流感病毒來勢洶洶，難以相信日本流感病毒發病如此嚴重，也有人因此提出「大家千萬別去」。