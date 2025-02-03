大角咀寵物公園大清洗後　再現疑似老鼠藥　康文署報案處理

東網日前(1月31日)報道，大角咀聚魚道寵物共享公園發現藍色疑似藥物顆粒，與老鼠藥極為相似。該些藍色顆粒四散地上，主人難以察覺，稍有不慎，寵物容易誤服。康樂及文化事務署今日(2月3日)表示，於1月30日時收到市民反映相關可疑顆粒，並通知涉事休憩花園的外判承辦商護衞員，護衞員即時回應指藥物顆粒並非由康文署放置，並隨即於翌日(1月31日)早上在休憩花園進行大清洗。

而在事件發生數日後，署方外判清潔工人再於前日(2月1日)在大角咀聚魚道休憩花園再發現藍色疑似藥物顆粒，即時進行清理及報案，並加強巡視及留意有關情況。

康文署表示，在日常的清潔工作中，清潔服務承辦商亦只會用清水清潔設施及場地地面，最近亦未有在該休憩花園內使用除害劑，並對使用除害劑一直持謹慎態度，並在有需要時才使用在漁農自然護理署註冊除害劑名單上的除害劑，職員及承辦商必須參照相關內部指引及遵照除害劑標籤上的指示，採取各項安全措施，以確保工作人員、市民及寵物的安全。

康文署亦呼籲，如果市民或寵物主人如在署方轄下設施發現可疑物品，可聯絡該區的康樂事務辦事處或致電1823熱線跟進。