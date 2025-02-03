前台大醫師剖析日本流感　併發病毒性肺炎致死率高

台灣藝人大S（徐熙媛）日本旅遊期間不幸感染流感並併發肺炎。前台大醫院感染科醫師林氏璧強調，流行性感冒病毒絕對不能被輕忽，不但傳染力高會造成大爆發，亦可能引發嚴重併發症，除了肺炎外，亦包括腦炎、心肌炎等重症。常見由流感病毒併發的肺炎有兩種，一種是病毒直接造成病毒性肺炎，這種病程比較快而且往往來勢洶洶，致死率會比較高；第二種是續發的細菌性肺炎，身體一些防衞機制被流感破壞後細菌趁機入侵，通常在流感後約一周惡化，出現肺炎的症狀，這種比較可以用傳統抗生素有效治療。

65歲以上長者、嬰幼兒、孕婦，以及患有糖尿病，心血管疾病、肺病、肝病等慢性病患者屬於高危人士，今次日本主要流行的病毒株則為A型流感H1N1，雖然日本這一波流感大流行已經確認過了高峰，但長假期過後人來人往仍有機會爆發，加上天氣寒冷，仍需作提防。

林氏璧推介，赴日旅遊時要帶備口罩，在室內不通風或擁擠的地方佩戴，以及酒精搓手液，每當接觸公共設施時使用，另外亦可帶備小量感冒症狀治療藥物及喉糖，以備不時之需。