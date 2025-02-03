外遊不幸染疫　應到當地大型醫院就醫　取證明才可索償旅遊保

台灣著名女星大S（徐熙媛）今日（3日）突然傳出死訊，與家人在日本旅遊時染上流感併發肺炎，搶救無效離世。有保險業人士提醒，市民要留意不同保單的條款，並須到當地醫院就診及獲發證明，才可向旅遊保險索償。

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，坊間的旅遊保險多達60至70款，金額及保障範圍各有不同，提醒市民購買旅遊保險前要比較不同產品。旅遊保險一般覆蓋意外情況，即非在香港已存在相關情況，保單一般不會就已知的情況或疾病承擔費用，保單亦會清楚寫明不保事項。他指出，市民如不幸在旅遊期間中招，應立即到當地大型醫院就醫，並要求醫院發出證明，才可向旅遊保險索償。

目前接種流感等疫苗並非強制性，至於有否接種疫苗是否影響報銷保險，羅續指，個別地區如非洲等地或有要求投保人要接種疫苗，要根據保單條款做事，呼籲市民購買旅遊保險時需要仔細留意保障範圍。旅遊促進會總幹事崔定邦表示，日本的甲型流感情況嚴重，建議市民要戴好口罩，遇到感染情況也要盡快在當地求醫，呼籲市民出門前一定要購買旅遊保險。