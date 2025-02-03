控方質疑藉探望孫女為由赴美見官員　黎智英否認向法庭隱瞞行程

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，審訊今（3日）踏入第126日。黎智英繼續自辯，並接受控方盤問。庭上證供顯示，黎於2020年因涉及刑事恐嚇案被禁離港，之後申請短暫離港，以探望剛出世的孫女。同時間，黎智英曾計劃赴美跟副總統彭斯見面。控方質疑，黎想用探望孫女來作掩飾，赴美主因是見美官員。黎否認說法，也否認向法庭隱瞞行程。

控方盤問黎智英期間，提到黎智英早年捲入刑事恐嚇案。2020年5月5日，黎獲准保釋，保釋條件包括不得離港。同年6月，黎向高院申請在6月24日至7月19日期間離港，最終被拒絕。據及後頒發的判詞指，黎當時申請離港赴美國，原因包括居於紐約的女兒剛分娩，他希望一家團聚。控方展示2020年5月，黎智英跟Mark Simon 的訊息對話。Mark Simon說，當我們有大概的日子，我們就會去見彭斯。黎則提到，自己須獲得孫女的出生證明，好讓其申請合符情理。黎又希望能恢復會面安排，稱在當下危機中，這是很好的保護，同時希望能見到大老闆。

黎今確認，Mark Simon 當時嘗試安排黎訪美，跟時任美國副總統彭斯會面，但否認訊息中所指的「大老闆」是彭斯。控方質疑，黎智英指的探望孫女僅屬籍口，用以掩飾，謂他當初申請前往美國的首要目的，是會見美國官員。黎否認，亦否認刻意向法庭隱瞞會面官員的安排。控方指，黎智英明知國安法將生效，仍打算往美國游說。黎否認，重申當時他忽略了國安法即將生效一事，承認安排在國安法後見彭斯屬疏忽，慶幸最後沒成事。

黎智英承認，他跟不少外國人物有聯繫，包括美國前駐港總領事郭明瀚、美國前陸軍副參謀長基恩、美國前副國防部長沃夫維茲等。控方指，黎是透過外國聯繫鼓勵制裁。黎承認，國安法生效前，他有透過文章請求外國實施制裁，但不同意是透過外國聯繫。法官李素蘭質疑，黎之前曾經承認，跟美國前國務卿蓬佩奧會面期間，曾請求制裁，因此他的答案應該為「是」。法官李運騰則指，控方旨在指出案情，法庭會根據證供再作考慮。至於國安法生效後，黎智英否認有請求制裁。另外，控方亦就着指稱的國際文宣計劃發問。黎智英承認，2019年6月，黎曾表示願意就登報計劃墊支不多於500萬港元。黎表示沒有把這連繫到尋求國際支持。

涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022