美國進口幼兒食品恐致窒息　食安中心籲停售

食物環境衞生署食物安全中心今日(3日)呼籲市民不要食用3款由美國進口的進口包裝米餅，先包裝嬰兒食品，因為有關產品可能有窒息風險。中心會就事件最新發展通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動，又呼籲業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。

有問題的產品品牌為「Gerber」，來源地為美國，涉及所有批次的「Gerber Soothe 'N' Chew Teething Sticks - Strawberry Apple」(淨重每盒90克)；「Gerber Soothe 'N' Chew Teething Sticks - Banana」(淨重：每盒90克)；「Gerber Soothe 'N' Chew Teething Sticks - Banana」(淨重：每盒45克)產品。

中心得悉美國食品藥品監督管理局和加拿大當局分別發出通告，指上述產品可能有窒息風險而正在當地回收。中心已確定進口商，即雀巢香港有限公司曾進口受影響產品。該進口商已將受影響產品停售及下架，並主動展開回收。市民可致電該進口商的熱線查詢有關回收事宜。