去年12月零售銷貨價值按年跌9.7%　連挫10個月　全年跌7.3%

零售業寒冬未過，銷售表現連挫10個月。去年12月的零售業總銷貨價值的臨時估計為328億港元，較2023年同月下跌9.7%，亦較去年11月擴大2.4個百分點。去年全年的總銷貨價值則為3,768億港元，亦按年跌7.3%。港府表示，去年12月零售業總銷貨價值按年進一步下跌，部分反映更多市民在節日期間外遊的影響。但第4季合計的總銷貨價值按年下跌6.7%，跌幅較上一季的9.6%收窄。

政府統計處今日(3日)公布最新的零售業銷貨額數字，在去年12月的零售業總銷貨價值中，按零售商主要類別的銷貨價值去年12月與2023年12月比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值下跌13.8%。其次為其他未分類消費品跌2.9%；超級市場貨品跌3.1%；服裝跌11.1%；食品、酒類飲品及煙草下跌0.6%；百貨公司貨品下跌8.9%；藥物及化妝品跌2.2%；電器及其他未分類耐用消費品跌20.2%；汽車及汽車零件跌36.3%；燃料下跌11.2%；鞋類、有關製品及其他衣物配件下跌4.9%；中藥下跌2.2%；傢具及固定裝置下跌22.0%；書報、文具及禮品下跌9.6%；以及眼鏡店下跌7.5%。

全年方面，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值去年按年下跌14.5%。其次為超級市場貨品跌1.5%；服裝跌10.6%；食品、酒類飲品及煙跌3.2%；電器及其他未分類耐用消費品跌11.3%；百貨公司貨品跌13.9%；汽車及汽車零件下跌17.2%；燃料跌11.4%；鞋類、有關製品及其他衣物配件下跌7.5%；傢具及固定裝置跌14.4%；中藥跌14.8%；以及眼鏡店跌13.6%。另一方面，其他未分類消費品的銷貨價值上升0.4%。其次為藥物及化妝品升4.4%；以及書報、文具及禮品升4.7%。

港府展望未零售業的短期表現將繼續受旅客和市民消費模式轉變所影響。然而，國家推出多項提振內地經濟及惠港措施，加上港府積極推動旅遊業發展和提振市面氣氛，以及就業收入增加，均對零售業有利。