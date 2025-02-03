渣馬周日開跑　多地分階段實施封路　料下午2時重開

渣打香港馬拉松2025將於下周日(9日)舉行。屆時本港多地將分階段實施臨時封路安排，預計所有封閉路段將於同日下午2時重開。多條巴士線亦會受到影響暫停服務。運輸署指，預計港九新界多處的交通會較平時的周日顯著擠塞。

運輸署今日(3日)公布特別交通及運輸安排，因應全馬及半馬賽道安排，油尖旺區沿途及附近一帶需要實施廣泛的臨時封路措施，封路路段包括，介乎梳士巴利道與加士居道一段彌敦道全線(南北行方向)、介乎加士居道與亞皆老街的一段彌敦道北行行車線，以及介乎彌敦道與塘尾道的亞皆老街西行行車線，上述路段會因應賽事進度於約當日上午10時30分或之前分階段重開。

運輸署表示，由青嶼幹線(青馬大橋)往九龍方向的車輛須改經青衣西北交匯處、青衣北岸公路、青荃路、荃灣路、葵涌道、長沙灣道及荔枝角道。預計北大嶼山公路、青馬大橋及青衣西北交匯處一帶的交通屆時可能出現擠塞情況。同時，賽事期間西隧往港島方向的管道將由9日凌晨12時45分起臨時封閉，將於約下午1時15分重開。銅鑼灣賽道段，怡和街東行會臨時封閉作賽道。大部分原來行經怡和街(往北角方向)的公共運輸服務，會在封路期間改經波斯富街、禮頓道及邊寧頓街。

運輸署續指，介乎維園道及筲箕灣之間的東區走廊，以及連接東區走廊的中環及灣仔繞道隧道來回方向由9日凌晨1時15分起分階段封閉。往返東隧的車輛則須利用西灣河或康山出入口進出隧道。中環及灣仔繞道將會分階段局部開放。當東區走廊預計在中午前開放後，介乎中區與北角之間的中環及灣仔繞道隧道亦將會重開。

另外，因應封路安排，周六(8日)晚上11時15分起，211條日間巴士線及33條日間專線小巴路線需要分階段實施暫停服務、縮短服務或改道，及相應的臨時遷站安排，直至道路重開為止。受封路影響的49條通宵巴士路線，6條通宵專線小巴路線亦將相應調整服務。