去年第4季GDP預估升2.4%　全年2.5%

政府統計處今（3日）公布本地生產總值(GDP)預先估計數字，2024年第4季較去年同期實質上升2.4%，2024年與2023年比較實質上升2.5%。而第3季的升幅為1.9%，經季節性調整而作相連季度比較的本地生產總值，在2024年第4季較第3季實質上升0.8%。

當局指按本地生產總值各個主要組成部分分析，私人消費開支在2024年第4季與上年同期比較實質下跌0.2%，較第3季1.3%的跌幅有所收窄。2024年全年與2023年比較，私人消費開支實質下跌0.6%。

按國民經濟核算定義計算的政府消費開支，在2024年第4季與上年同期比較錄得1.9%的實質升幅，而第3季的升幅為1.7%。2024年全年與2023年比較，政府消費開支實質上升0.9%。

本地固定資本形成總額在2024年第4季與上年同期比較實質下跌0.9%，而第3季則上升5.7%。2024年全年與2023年比較，本地固定資本形成總額實質上升2.4%。

按國民經濟核算定義計算，貨品出口總額與上年同期比較錄得1.2%的實質升幅，升幅較第3季的4.0%有所放緩。按國民經濟核算定義計算，貨品進口在2024年第4季實質上升0.1%，而第3季的升幅為2.8%。2024年全年與2023年比較，貨品出口總額及貨品進口分別錄得4.7%及2.3%的實質升幅。

服務輸出繼2024年第3季實質上升2.9%後，在第4季與上年同期比較進一步上升5.6%。服務輸入在2024年第4季實質上升8.7%，而第4季的升幅為8.9%。2024年全年與2023年比較，服務輸出及服務輸入分別錄得4.8%及11.8%的實質升幅。經季節性調整而作相連季度比較的本地生產總值，在2024年第4季較第3季實質上升0.8%。

政府發言人表示，香港經濟在2024年第4季的按年增長步伐加快。根據預先估計數字，實質本地生產總值在第4季按年增長2.4%。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值轉為增長0.8%。

實質本地生產總值繼2023年增長3.2%後，2024年全年合計進一步溫和增長2.5%。整體貨物出口在外部需求改善下恢復增長。訪港旅客繼續上升，以及其他跨境經濟活動改善，帶動服務輸出繼續上升。隨着整體經濟繼續擴張，整體投資開支進一步增加。然而，受市民消費模式改變的影響，私人消費開支錄得輕微下跌。

展望未來，雖然外圍環境的不確定性增加，2025年香港經濟預期可錄得進一步增長。美國實施的貿易保護政策可能會干擾全球貿易流向，對香港的貨物出口造成負面影響。相關政策亦可能導致美國的減息步伐放緩，令港元匯率在更長時間維持高企。然而，國家實施積極的政策提振內地經濟，將有助增強市場信心，並惠及香港各個經濟環節。中央政府的多項惠港措施，加上特區政府一系列推動經濟增長的舉措，亦會為不同經濟活動提供支持。

2024年第4季及全年本地生產總值的修訂數字和更詳細的統計數字，以及2025年本地生產總值實質增長的預測，將會在2025年2月26日發表財政方針時公布。