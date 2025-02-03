濫用公屋刑事化　議員關注商業用途定義

為打擊濫用公屋，房屋局計劃將濫用公屋刑事化。立法會房屋事務委員會今日（3日）開會討論，多名議員均同意將濫用公屋罪行化，但有議員就擔心檢控時效不足；或是擔心不少公屋住戶都為了生計而有副業，若在公屋家中經營副業，或是作「直播帶貨」會否誤墮法網？房屋局則強調若是住戶在公屋以居住為主，經營一些「小手作」不會有所影響，而上訴委員會亦是行之有效，呼籲不再需要居住在公屋的居民盡快交回單位。

議員陳學鋒表示，近日接受到不少居民向他表達憂慮，擔心新法例下房屋署會否「有殺錯無放過」，若住戶自行經營一些網上買賣手作，或是住戶的子女創業時將公屋地址用作商業登記，會否因而令住戶誤墮法網，導致一眾公屋戶人心惶惶。陳亦關注若租戶現時交回公屋，會否仍會被條例追究。

議員梁文廣亦同樣關注局方對將公屋用作商業用途的定義為何，梁擔心現時有不少公屋住戶會經營副業幫補家計，包括現時網絡上流行的「直播帶貨」，質疑若在單位內「直播帶貨」又是否算商業行為，希望當局在訂立條例後可以推出指引說明相關執法處理。

而議員洪雯則對條例建議的檢控時限有所質疑，她指建議的新檢控時效只有6年，但根據申訴專員公署指出，房屋署單單調查已需要6至13個月的時間，認為或會因此超出檢控時效，加上房屋署調查案件的人手有限，建設將檢控時效改為10年。她又建議，應將可獲豁免入息及資產申報的住戶年齡由60歲長者，提高至65歲。

議員楊永杰則質疑收回公屋的上訴機制過於嚴苛，並舉例指曾有住戶向他求助，由於子女刻意向父母隱瞞自己擁有物業，其後在申報時被揭發，累及父母被收樓，上訴也無用，建議當局應酌情處理。

房屋局局長何永賢回應指，公屋戶應留心，若將公屋地址作商業登記，但實際上非商業用途，而且仍維持居住用途，則不算犯法，並透露上年度收回公屋數2800個單位，估計最新一年收回公屋單位數目亦差不多。至於檢控時效方面，何則稱檢控期與公屋申報有相應性及恰當性，而可獲豁免入息及資產申報的住戶年齡也未有考慮提高，認為60歲是普遍公眾對長者年齡的認知。

此外，何永賢表示，過去一年被發遷出通知書後，經上訴機制成功上訴可以繼續居住的個案共有14%，證明上訴機制「健康」，呼籲子女勿要向父母隱瞞持有物業，而上訴委員會也會充分了解每一宗個案的資料，酌情處理。