港珠澳大橋客流車流創新高　今對內河船實施交通管制

內媒周一（3日）引述廣東珠海邊檢總站港珠澳大橋邊檢站統計指，繼上周五（1月31日）年初三單日客流首次突破15萬人次大關後，上周六（2月1日）大年初四港珠澳大橋珠海公路口岸再迎出入境高峰，出入境客流和車流均創下口岸開通以來的單日歷史之最。港珠澳大橋周一另因大風，對內河船實施交通管制。

數據顯示，港珠澳大橋珠海公路口岸上周六單日出入境客流首次突破17萬人次，車流首次突破2.5萬輛次。廣東省深圳市政府周一另公布，上周二（1月28日）至上周六，深港陸路口岸跨境出入境旅客338.4萬人次，增長近一成，其中香港旅客佔近七成。據深圳邊檢總站統計，上周二至上周六深圳灣口岸出入境人員約70萬人次，其中香港旅客佔近七成，香港旅客在假期尾聲北上內地探親訪友、旅遊消費的趨勢愈加明顯，深圳灣口岸亦刷新單日客流紀錄。

港珠澳大橋海事局周一公布，當前港珠澳大橋水域風力已達6級以上，且有持續加大趨勢。為保障水上交通安全，當局同日下午2時起對內河船實施交通管制，具體措施包括禁止內河船通過港珠澳大橋橋樑航道。