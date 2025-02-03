5萬套長者飲食優惠券將派完　政府研或擴至早餐下午茶

長者可憑劵以25港元到指定的餐廳換食物。

為吸引更多長者與社會建立聯繫，「愛心食肆、賞你惠食」活動已展開，共發出5萬套飲食優惠券。政府指年初一至三月底，長者可憑券以25港元購買飲食集團指定菜式，會留意計劃的成效，再考慮是否擴展至早餐和下午茶等其他時段。政府又期望有更多長者走進長者中心。

有政府官員今（2）日在社交平台貼文，指社會福利署早前經全港214間津助長者中心，向獨居長者、雙老住戶和隱蔽長者派發共5萬套飲食優惠券，每套5張的優惠券來自5間飲食集團，又引述社署指5萬套飲食優惠券接近派發完畢，部分領取優惠券的是長者中心的熟客。

該官員指不少從未到訪過長者中心的人士，從新聞得悉相關計劃，主動到長者中心查詢領取優惠券詳情，因而成為長者中心新客戶，認為計劃吸引更多長者走出家門，與社區建立密切聯繫。

本港有不少獨居長者、雙老家庭和隱蔽長者，該官員指該等長者缺乏人際支援網絡，需要外界的關心和援助，如何吸引他們走出家門，主動、自然尋求協助是急切需要解決的一大難題。

該官員希望透過推出不同優惠，吸引從未去過長者中心、沒有登記過的長者走進長者中心，讓中心社工有機會接觸他們，建立聯繫。他期望社工能他們聊天，了解他們情況、跟進他們需求，讓他們感受到溫暖；遇上緊急情況時，長者可以順暢地尋求協助，生活和心理上都有依靠。

政府會密切留意計劃的成效，再考慮是否及如何擴展計劃，例如將計劃擴展至早餐和下午茶等其他時段，亦期望有更多飲食集團和食肆能夠加入計劃。