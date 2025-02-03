上月起進入流感季節已奪122命 逾70%嚴重或死亡個案無打疫苗

台灣明星大S徐熙媛日前在日本染流感併發肺炎不幸離世。衞生署衞生防護中心今日(3日)提醒，香港和北半球多個國家和地區的流感活躍程度目前處於高水平，其中本港自上月初進入流感季節，首4周已錄得199宗需入住深切治療部或死亡的成人流感個案，較上一流感季節同期的127宗為多。當中涉及122宗死亡個案，而超過70%嚴重或死亡個案沒有接種流感疫苗。中心呼籲各界應提高警覺，加強個人保護措施，計劃外遊的市民，更應留意目的地的傳染病情況，時刻注意個人和環境衞生。

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，122宗死亡個案中，近90%涉及65歲或以上人士；另有9宗兒童流感相關之嚴重併發症個案，當中7宗未有接種流感疫苗。他續指現時北半球眾多地區，包括內地、日本、南韓，以至歐洲和北美洲等地的流感活躍程度持續上升或維持在高水平，前往外地的市民，應在出發前留意目的地的流感情況，做好個人保護措施，包括盡早接種流感疫苗，當身處外地人多擠迫的地方時應考慮佩戴外科口罩等。

徐樂堅續指，參考以往的監測數據，病毒的活躍程度會在進入流感季節後，持續攀升一段時間才到達頂峰，現時流感活躍程度仍處上升階段，呼籲所有年滿6個月或以上人士接種季節性流感疫苗，以減低重症和死亡的風險，尤其是長者及兒童等有較高風險患上流感及其併發症的人士

另外截至昨日(2日)，各項疫苗接種計劃共接種約193.2萬劑疫苗，較去年同期增加約6.4%，超過去年度187.3萬劑，為歷史新高。不過，6個月至未滿兩歲幼兒的季節性流感疫苗接種率仍處於較低水平，約為21.0%。雖然較去年同期輕微上升，但仍比其他年齡組群兒童的接種率為低。