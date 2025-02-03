有港人早前遊大阪後染甲型流感併發肺炎　一度瀕臨死亡　

假期市民外遊較頻繁，流感求診患者數目持續上升。有醫生表示，有患者遊日後，患上甲型流感和甲型鏈球菌併發肺炎，一度瀕臨死亡，近日才有好轉。另有醫生預計，隨着不少市民農曆新年後外遊返港，未來6至8星期流感個案會繼續上升，假如市民連續多日出現感冒病徵未退，應盡快求診接受進一步檢測。

香港感染及傳染病醫學會會長林緯遜指甲型流感求診患者數目持續上升，部分人曾外遊。他表示，有一名健康良好、年僅50幾歲的患者早前由日本大阪回港，患上甲型流感和甲型鏈球菌併發肺炎。他說患者返港前一兩日開始有流感症狀，回港後病情急轉直下，需要入院吸用高濃度氧氣，在深切治療部留醫，中間一度瀕臨死亡邊緣，近日才有好轉迹象。

他又說，市民習慣在日本當地購買成藥，大多只能紓緩病情，未能針對性對抗流感病毒，呼籲高風險群組如果持續出現病徵應盡快求醫，服用醫生處方的抗病毒藥物。

感染及傳染病科專科醫生曾祈殷預計，隨着不少市民農曆新年後外遊返港，未來6至8星期流感個案會繼續上升。他建議市民假如連續多日出現感冒病徵未退，應盡快求診接受進一步檢測，避免錯過治療的黃金時間。他又指部分人有上呼吸道感染徵狀，以為只屬一般感冒，未有使用快測工具檢查清楚感染的病原體。

他強調甲型和乙型流感均需要服用針對性藥物，呼籲市民留意到病徵持續沒有好轉，可使用不同牌子並信譽良好的快測工具，連續檢測一至兩次，如果屬流感應盡快求診，服用處方的抗病毒藥物。