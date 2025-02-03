新春醉駕釀禍　一逆駛撞巴士一自炒反肚　兩司機被捕

澳門新春發生2宗交通事故。除夕(1月28日)凌晨男司機逆路駛入離島醫院大馬路，與巴士相撞，巴士上3名乘客受傷。年初二(1月30日)清晨新城圓形地與新城街交界，私家車自炒翻側，四輪朝天，女司機被困車內。當地執法部門接報到場處理時揭發兩名司機醉駕，並將二人拘捕，案件有待跟進。

首案被捕男司機姓楊，30多歲，澳門居民，報稱餐廳經理。除夕約凌晨零時，執法人員接報離島醫院大馬路發生涉及巴士與私家車相撞的交通事故。人員到場發現巴士上3名乘客受傷，現場有石壆及燈柱損毀。處理期間，人員發現私家車司機楊某滿身酒氣，經檢測證實其體內酒精含量為1.95克，屬醉駕。經查問，有人承認早前在路氹某店舖的工作地點飲酒，事後駕車經蓮花路逆駛入離島醫院大馬路與巴士相撞，事發後因慌張，倒車時再撞路旁石壆及燈柱。

另一案被捕女司機姓李，20多歲，澳門居民，報稱銷售員。年初二清晨6時許，執法部門接報新城圓形地與新城街交界有私家車自炒，人員到場發現肇事私家車翻側，四輪朝天，女司機李某被困車內，由消防將其救出。經檢測證實李女體內的酒精含量為1.52克，屬醉駕。經查問，有人供稱早前在皇朝某酒吧飲酒後駕車行經上址時，因不勝酒力，車輛失控自炒。