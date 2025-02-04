東方日報A1：遊日確診流感　台女星大S香消玉殞

台灣著名女星徐熙媛（大S）與家人同遊日本期間感染流感不治，以48歲之齡終結其傳奇一生！港人熱門旅遊目的地流感肆虐，大S與家人在新春大年初一到日本旅行期間染病，曾兩度召喚救護車送院救治，惜最終返魂乏術。在其家人公布消息前，有社交專頁發文，透露有台灣已婚女明星離世，引來大批網民關注及猜測。其妹徐熙娣（小S）昨日透過經理人證實噩耗，指大S因患流感併發肺炎，於2月2日在東京一間醫院離世，指永遠感激她、懷念她！而她的遺體已於昨日在日本火化，告別儀式則待家屬協商。不過，另有消息指她抵達東京時身體無恙，最後死因是敗血症。大S病逝消息震驚全球影圈，影星名人紛紛悼念。

徐熙媛在日本病逝消息轟動各界，在家人公布死訊前，就有社交網站發文指「台灣有位大明星過世，稍後會有官方公布，48歲，日本流感急病」，有台灣網民質疑爆料網民造謠，而台媒致電大S家人求證，初時均未獲回應。直至昨日早上，徐熙娣（小S），透過經理人證實消息，她表示：「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever」。大S驟然病逝後，遺下一對年幼子女。

據了解，大S一行人於大年初一（1月29日）抵達日本箱根，當日大S已有些感冒症狀，在短短5日內，病情急轉直下，由箱根轉到東京的醫院求診，最終在東京一間醫院不幸過世。她在醫院時，家人全程陪伴，臨終時亦獲家人守在身邊，彌留時，丈夫具俊曄、一對子女、徐媽媽、小S（徐熙娣）、許雅鈞（妹夫）、小S二女兒Lily、小S小女兒許老三伴其度過最後時刻。而根據台媒報道，由於大S家人都在日本，因此她的遺體昨日已在日本進行火化，屆時全家人再將其骨灰帶回台灣。至於告別式，家屬目前仍在協商中。

於90年代出道，2001年憑偶像劇《流星花園》爆紅的大S，過往曾出現多次身體不適情況。她曾表示自己發生過兩次流產，分別發生於2011年以及2018年。此外，她亦有心臟二尖瓣脫垂問題，曾於2017年因心臟病發暈倒，前夫汪小菲將她緊急送院，救回一命。其後她亦表示「當時在家一陣暈眩就完全失去意識，醒來後已在醫院。」大S亦透露她曾罹患憂鬱症併發厭食症。

另外，大S亦有癲癇病史，曾3度發作並昏迷入院，第一次是年輕時壓力過大引起，後來懷孕生產過程中亦有過瀕死經驗，2016年誕下兒子汪希箖時，因剖腹導致宮縮痛楚加倍而癲癇發作，缺氧昏迷，一度停止呼吸，她更表示甚至已經靈魂出竅，感覺到有人要帶她走。在2018年，大S因感冒昏倒送院，其母證實大S因感冒引起癲癇復發，為第3次發作。

其前夫汪小菲亦曾透露，大S於2016年誕下兒子時，曾癲癇發作被送到加護病房搶救，她在月子中心床上突臉色發紫、不斷地抖動，且失去意識，汪小菲對她進行人工呼吸與CPR（心肺復甦），終於令大S甦醒，保住一命。

而大S則曾在節目上說，以前有人給她算過命，說她活不過50歲。不過，多次談到生死她亦處之泰然，「不管碰到任何困難我都可以走下去，反正不管遇到甚麼事情大不了就死，我就是覺得死後的世界是非常美的。」如今一語成讖，就如她的成名作般，璀璨一生去如流星。

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