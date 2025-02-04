教局指審批升格應科大會確保質素　目前無接獲第3間院校申請

政府去年批准兩間自資大專院校成為應用科學大學，目前至少另有兩間院校正積極籌備升格。教育局局長蔡若蓮接受電台訪問表示，香港社會經濟模式急速轉變，對技術型和應用型人才需求十分殷切，留意到有大學看到這個需求，積極向這方面發展，但目前還沒有收到第3間應用科學大學的申請。她指出，局方若收到申請，審批時會確保質素，不會為快而縮減評審程序。

蔡稱，《專上學院條例》自1960年至今沒有太大改動，局方計劃在今年內向立法會提交修訂《專上學院條例》第320章草案，修例目標是優化自資院校管治，提升質素、問責和透明度，以及更靈活地開辦課程，並非為院校訂立收生人數標準，目前自資院校管治四層架構相當繁瑣，若優化為兩層架構，院校就可以提升管治效率。

另外，政府積極打造「留學香港」品牌培育人才，將設立「香港未來人才深造獎學金計劃」，蔡表示，局方在2025/26學年起，每年會為最多1,200名修讀指定碩士課程的本地學生，提供每人最多12萬港元獎學金，足夠幫學生應付學費。世界正處於高速發展科技的時代，發展人工智能(AI)是無可避免，未來學生讀書或工作均需要運用AI，要及早為學生打好基礎，因此，接下來會鼓勵學校在STEM教育課程中加入更多涉及AI的教育。