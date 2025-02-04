內地續發大風藍色預警　清遠金子山現冰雪景觀

中央氣象台周二（4日）繼續發布大風藍色預警，當日至周三（5日）西藏、青海、內蒙古和新疆等地部分地區有5至6級、陣風7至8級大風。在強冷空氣影響下，廣東全省周一（3日）氣溫繼續下降，體感寒冷，粵北連山金子山迎來降雪，漫山遍野銀裝素裹的冰雪景觀吸引不少遊客。

據預測，新一股較強冷空氣周四（6日）起，將再度自北向南影響中東部，帶來大風降溫天氣，黃淮及其以北大部分地區降溫6至8℃，其中西北地區東部、華北及黃淮的部分地區降溫幅度達10℃以上。周一在冷空氣和雨水的共同作用下，廣東大部分地區轉陰冷，粵北氣溫普遍不足10℃，中南部也基本在13℃以下。

廣東省氣象部門預計，冷空氣將持續影響該省，周二出現此次冷空氣過程的最低氣溫，其中粵北市縣最低氣溫4℃至7℃，高海拔山區最低氣溫零下2℃至1℃。不少遊客趁春節假期，前往金子山觀賞霧凇冰雪美景。清遠氣象部門表示，金子山此次冰雪景觀會持續至周二，下一場冰雪景觀料於周六（8日）出現。有廣州市民表示，前兩天還在穿春裝，今天氣溫驟降，收起來的冬裝又重新穿上。