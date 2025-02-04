企業家進入教育界　農夫山泉捐400億人民幣辦大學

內地近期傳出有多名企業家宣布進入教育界，紛紛創辦大學，但在辦學經費、治理結構、生源競爭上仍面臨挑戰。農夫山泉創始人鍾睒睒上月22日首次透露將創辦一所新型大學，在未來10年捐贈400億元（人民幣，下同，約436億港元）。

鍾睒睒上月在公司年會上講述辦學初衷，強調新大學一定是新穎的，按照中國沒有的大學建設。他指大學未來靠兩條腿走路，一條腿是科學，要實現0到1；另一條腿是技術的轉化，要將紙上的東西轉化成看得見的東西。21世紀教育研究院院長熊丙奇表示，愈來愈多企業家參與辦大學，對中國的高等教育發展和整個民間教育的發展來說是好事，也是他們以實際行動關注教育公益的表現。

此次並非中國企業家首次「下場」辦大學，教育部網站上月發布《關於擬同意設置本科高等學校的公示》，在公示的14所學校名單中，出現福耀科技大學的身影。該大學現任校長為西安交通大學前校長王樹國，背後由福耀集團董事局主席曹德旺投資。官方宣稱，由河仁慈善基金會首期捐資100億元（約109億港元）創辦，這是一所民辦公助、非營利、公益性大學。