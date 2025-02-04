專家指流感病情急速惡化或與隱疾有關　建議市民外遊前接種疫苗

台灣著名女星徐熙媛（大S）在日本旅遊期間感染流感不治，終年48歲。疫苗可預防疾病科學委員會主席、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆今日(4日)在電台節目表示，感染流感後急速出現嚴重情況甚至逝世，涉及的原因可以很複雜，可能自身有隱疾，又或有長期病患控制得不太好有關。流感患者一般5至6天可復原，若期間沒有明顯回復，要留意是否再有其他感染。

劉指出，日本的流感季節比香港早出現，感染數字及傳染強度遠超香港，市民外遊感染流感的風險高。他呼籲高危群組接種流感疫苗，又建議市民外遊前接種，外遊期使用血氧機檢查含氧量，以及預備流感抗病毒藥，在出現病徵頭兩日，可及時用藥，減低重症風險。有不少市民外遊期間感染流感，返港後求診，有機會加快香港流感的傳播，但相信在兩三個星期後，傳播會慢慢平復。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷在另一個電台節目亦指出，市民在感染流感後如及時服用抗病毒藥物，能夠較快康復，但如延誤求診，錯過治療黃金時間，有機會從上呼吸道感染，或演變成肺炎及腦炎等併發症。過去數周有兒童感染流感後併發腦炎，出現重症，需入住深切治療部。他呼籲高風險人士，包括長者及兒童接種流感疫苗。