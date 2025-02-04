無侵害超卓健康服務　正本會‧正本堂突破世界醫學新視野

現今醫療科技飛速發展下，愈來愈多人關注如何通過更好方式來改善健康、延年益壽。專注於研發無侵害性醫療理念與保健產品的《正本會》（Wiser Club），結合現代數碼科技及中國穴位經絡學，並融入營養學、微生物學、化學、物理學以及能量醫學等多學科知識，開創出一種全新醫學模式，並致力於研發獨家的「內能正本儀」、「治療放大器」及「細胞激活儀」，成功幫助無數面對疑難雜症的病患者。而自家保健產品品牌《正本堂》則推出多款安全奏效的營養補充劑，讓世人活得更長壽快樂，連續第三年榮獲《東方日報》及《on.cc東網》頒發的「超卓健康品牌企業大獎」，絕對實至名歸。

「我們非常開心，要感謝同事們上下一心，盡心為病人服務，獎項亦是對父親這28年的努力予以肯定。」《正本會》及《正本堂》副總裁梁慧瑩（Vivyenne）及《正本堂》執行董事梁智焙（Jay）細說父親梁柏濤先生當年創立《正本會》的原因：「爸爸在70年代是著名演唱會製作人，為Bee Gees、Rod Stewart、Olivia Newton-John、安全地帶等國際巨星主辦大型演唱會，並捧紅了溫拿樂隊、陳秋霞等藝人。

不過娛樂圈的工作日夜顛倒，他因為食無定時而出現胃病，曾經試過嘔血，差點性命不保。不僅如此，嫲嫲之後又患上柏金問題，屢醫無效，反而出現胡言亂語狀況，所以爸爸嘗試找另外一些無副作用的療法，希望幫到自己又幫到嫲嫲。他看了Dr. Joseph Pizzorno的《自然療法百科全書》後，對自然療法深感興趣。Dr. Pizzorno是美國著名自然療法學府Bastyr University創校校長，曾任美國總統布殊及克林頓的醫療政策顧問。當時我和弟弟在美國讀大學，爸爸來探我們時順道進修，結果成功改善自己及嫲嫲的健康問題。」之後，梁柏濤與心臟科專家梁永雄醫生一拍即合，創立《正本會》，亦邀請了Dr. Pizzorno擔任顧問。

「爸爸改公司名做《正本會》是因為『欲善其身，先正其本』，意味着要改善健康，必須先糾正根本問題。我們的『正本醫學』利用無毒無侵害性的穴診儀，檢查病人數百個穴位，了解每個器官的情況，找出病因並制訂有效療程，多年來成功幫助病人改善健康。」

他們的自家保健產品品牌《正本堂》於18年前創立，共推出9款保健產品，涵蓋身體各器官所需，有幾款為獨家配方，令到一些未能親身做療程的人士能夠以這些優質的營養補充劑保養身體。Vivyenne對公司未來的發展充滿信心：「我們知道由今年開始，會有更加多人認識及認同自然療法，因為美國總統特朗普已經委任崇尚自然療法、一向反對疫苗的議員Robert Kennedy Jr.成為衞生及公共服務部部長，他的醫學健康理念和我們十分接近。加上我們有Dr. Joseph Pizzorno擔任顧問，28年來成功地不用開刀而治愈了不少奇難雜症，收到好多病人的感謝信。」公司亦努力研發新產品，希望在不同範疇改善大家的健康。

「我們快將推出名為EyePadd的多功能眼罩，可以改善視力。如果頭暈頭痛或者頸痛，可以掉轉戴在頸後方，有助紓緩問題。它並非普通的蒸氣眼罩，而是用頂級紅參、巨型的霍山珍蟲石斛皇等優質原材料構成，透過石墨烯科技去改善眼部不適及鼻敏徵狀，甚至可以改善關節疼痛。雖然我爸爸已經77歲，但這些原材料都由佢親自去不同的中藥市場採購回來，再經過「內能正本儀」測試安全有效，將產品做到精益求精。」Jay介紹道。

未來他們更會擴展業務，搬到現址樓上21樓全層，佔地7,000平方呎，為病人提供更好的環境及服務。另外於銅鑼灣廣場2期地下開設了24小時自助健康服務站，有自動販賣機發售旗下產品，以後如果有人半夜腸胃不適可即時買到「千菌敵」，有咳嗽、流鼻水、流行病症狀則可以買「抗感敵」。「早前聖誕有一個會員去日本旅行，晚上執行李時發現食完了『千菌敵』，他擔心去到外地水土不服，所以即刻漏夜過來用自動販賣機購買了一樽帶去旅行。關注自己健康的朋友，亦可利用觸控式屏幕了解哪一款產品有效改善健康。」Vivyenne補充道。

Vivyenne及Jay稱爸爸不單止行醫濟世，亦教導他們成功後要回饋社會。「於12年前爸爸以嫲嫲的名義創立『李少芳基金』，除了每年捐款給不同慈善團體外，亦在母校英皇書院設立獎學金，頒贈給高年班及低年班中各一位中英文同樣傑出的學生，因為他們將來可以成為社會棟樑。爸爸更會親自到學校與得獎學生分享個人經驗，提醒他們注意健康，因為沒有健康便甚麼都沒有。」