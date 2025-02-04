指政府結構性財赤　前局長：公僕應凍薪　促高官議員先行

經濟不景，百業蕭條，社會上已有強烈聲音要求問責高官及公務員減薪，但政府卻沒正面回應。有前問責局長直指政府財赤是結構性問題，政府須重建財政紀律，但不宜「急就章」，若公務員及公共機構減薪，將影響整體消費，不利經濟復甦，建議先考慮凍薪，又促請高官與議員率先與市民共度時艱。

前運輸及房屋局長、教大公共行政學講座教授張炳良在報章撰文，除作出上述意見外，又指現屆政府求成心切、大興土木、廣開戰線，在在需財，財政儲備已由2018年3月底1.1萬億港元高位，大降至去年10月的5,709億港元，只相當於9個月左右的政府支出。

他認為在經濟轉型、內外市場結構和人口結構變化等因素下，政府財赤已並非周期性，而是結構問題。

對於如何減赤，他認為政府要制訂中期目標，務實創富以開源，並重建財政紀律，但若一刀切削減服務和社會投資，以及公務員及公共機構減薪，牽連過大，會引致怨氣四起，並影響消費和經濟復甦，建議先考慮凍薪、精簡機構與程序、減少營商負擔，並要認真檢視近年巨額項目的成本效益。