千億財赤　議員促各部門考慮再減8%開支　分兩年進行

有議員建議在財赤下，各部門再減開支。

面對龐大財政赤字，政府指未來主要方向以節流為主。有工會背景的議員鄧家彪建議政府就公務員團隊的規模及工作進行研究，令公帑用得更精準，同時提升效率，而批發及零售界議員邵家輝建議各政府部門應自行研究如何進一步縮減開支，他舉例，在財赤下各部門可否再減8%開支，分兩年進行，以達收支平衡。

在檢討公務員團隊規模方面，鄧家彪今日(4日)在電台節目中以勞工處為例，指目前有600多名員工負責就業服務，每年開支達6至8億港元，他認為可研究將相關工作交由「第三部門」，即非牟利機構負責，節省開支。

邵家輝在同一節目中除建議部門再減開支外，對於是否考慮調整利得稅，他認為要小心考慮，因其他國家和地區都希望搶走香港的企業和人才，而即使將更多低收入人士納入稅網，對滅赤幫助不大，反而會增加他們的生活壓力。

政府日前表明長者2蚊乘車優惠必須要改，否則長遠財政不可行。鄧家彪應先處理「長車短搭」的問題，建議巴士公司應該在落車位置加設「拍卡機」。他認為過去巴士公司在這方面欠缺誘因，為免影響收入，所以一直無做，但有關補貼涉及公帑，應該用得其所。他又認為公共交通機構應該共同承擔開支，若政府撤回60至64歲人士的乘車優惠，對公共交通工具機構收入亦有影響。

邵家輝則指如何調整長者兩元乘車優惠可以討論，例如是否設使用上限、不補貼某些工種等，認為政府應該就有關數據作出交代。