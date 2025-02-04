違國安案黎智英冀示威者成立領袖團體　控制勇武派行為

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，審訊今（4日）踏入第127日。黎智英繼續自辯，並接受控方盤問。就着2019年反修例運動，黎認為勇武派的暴力會損害運動，故希望示威者之間成立領袖團體，控制示威行為。盤問期間，黎智英怒斥控方不斷故意曲解他的話，法官聞言厲聲道，黎智英只要回答問題便可，明言不容許證人無理批評主控官。

黎智英今指，2019年中，他經李柱銘介紹認識本案從犯證人之一、法律助理陳梓華。李柱銘形容陳梓華是較保守、和平的前線份子，李也說過，安排陳梓華會面黎智英之目的，是想讓黎智英透過陳梓華，去緩和勇武派的暴力程度。黎稱，對他來說，並非所有勇武都訴諸暴力，而可怕的暴力行為，會損害反修例運動。因此，他希望勇武派之間能夠成立一個領袖團體，好讓示威者行為得以受控，不至於失去國際支持，運動得以維持下去；而泛民可成為這個領袖團體的一部分。

控方展示2019年9月，由黎智英撰寫、刊於《蘋果日報》的文章，題為〈這是良知之戰〉。文中提到「有一次我與十多個勇武派年輕人談話，其中有三位二十歲出頭的年輕人私下說，會不惜犧牲生命保護香港」、「殉道者精神的道德力量，團結香港人意志」，亦有提及「攬炒」、「同歸於盡」等字眼。控方問黎智英，當時有沒有嘗試說服那些勇武派，緩和勇武派的暴力程度。黎智英說沒有，解釋他只是跟他們短暫交談，何況「犧牲生命」不等於使用暴力，指勇武派站在前線，面對警暴，什麼都可能發生。

控方指，黎智英頌揚殉道精神，支持暴力。黎智英不同意，強調「殉道」的意思是面對不公時，選擇接受及犧牲自己，並非「攬炒」，也非使用暴力。控方另提到，文章寫「黑夜靜寂無人，全副武裝警察排列嚴陣以待，在尋找敵人」、「儘管青年孤身一人毫無威脅，問了一句心底話，都成了他們發洩仇恨的敵人」。控方質疑，黎在文中沒有寫事件背景，事件根本他是杜撰。整篇文章是在煽惑他人使用暴力，鼓吹對中港政府的仇恨。黎智英矢口否認。

另外，2019年11月，他跟陳梓華第二次會面後，黎傳送一張 Twitter（現稱X）截圖予陳，當中提及美國香港民主委員會（HKDC）。不過，黎智英堅稱不知道「HKDC」是什麼組織，他旨在分享資訊。黎承認，2019年10月，曾到美國跟朱牧民等人見面。他知道朱牧民是一個支持香港的組織的始創者，但重申不知道該組織便是「HKDC」。

涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022