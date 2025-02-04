網民在何永賢網頁留言　斥何伯何太覇公屋　房署係咪盲㗎

為打擊濫用公屋，房屋局計劃將濫用公屋刑事化。因父女金錢紛爭及「黃昏戀」成為熱話的「何伯」及「新何太」，一直被網民追擊疑涉濫用公屋。有網民今日(4日)在房屋局局長何永賢的網頁留言，直斥何伯及何太在社交平台大言不慚，聲稱無人可收回其公屋單位，還說「請問局長何以解答嗎？」又指他們聲稱內地有多單位，直斥「仲要仲要霸住公屋，房署係咪盲㗎！」還批評為何遲遲未見收回單位。

何伯及何太去年成為城中熱話，後來更索性開直播做網紅，但一直被網民窮追猛打，多次被網民人舉報濫用公屋。實際上，時任的房屋署署長羅淑佩曾被問及兩人居住公屋資格時，亦指根據房署的資料，「何伯」並非公屋住戶，不能住在公屋。

何永賢日前在社交平台貼文及上載到過錦上路渡性房屋「恒莆新苑」出席冬日嘉年華與盆菜宴的照片，有網民留言「何局長，近期之所謂網紅屯門菁田邨何氏夫婦多次於菁田邨屈蛇，本人有一疑問，為何氏夫婦一次又一次違反公屋條例仍然大言不慚，在其社交平台聲稱冇人可收回其菁田邨單位，什至侮辱屋邨公職人員執行職務，請問局長可以解答嗎？」

該網民續稱，「大陸有3個單位（睇片時見），仲要霸住公屋，房署係咪盲㗎! 何氏夫婦之前曾被警告及驅逐離開該處，現在又違反居留應夠分數收屋，房署更加要速戰速決. 以平息民憤！房署應立即出收屋令！長期返大陸住都唔收佢間屋，造成一個壞榜樣，房署快啲做嘢啦！」另一網民亦留言「收左河馬屋未？」

羅淑佩曾點名談到兩人居住公屋的資格問題，指根據房署的資料，「何伯」並非公屋住戶，不能住在公屋。而若有舉報指公屋居民擁有內地物業，房署亦會進行調查，並強調政府並非想公開二人私隱，而是當事人高調在網上、電視公開資料：「高調的個案，若我

（們）不去調查，社會也覺得不妥」。

政府擬修訂《房屋條例》，建議將嚴重濫用公屋的行為訂為罪行，包括以金錢利益分租公屋單位或授予許可讓他人居住於公屋單位；或租戶家庭不居於有關單位並將其用於商業用途。嚴重濫用公屋的罰款為50萬港元及監禁一年，適用範圍包括任何人，即協助出租的地產經紀、持證人及分租人等。