全台掀國民黨立委大罷免　中選會共收20宗

全台罷免立委行動持續發酵，各縣市多個罷免團體周一（3日）向中央選舉委員會遞交第一階段罷免選區立委提議聯署書，包括19名國民黨立委和新竹市長高虹安，全台合計收到超過10萬份聯署書。國民黨主席朱立倫表示，為了全民及台灣民主，國民黨會力戰到底。

中選會周一晚發布消息稱，單日共收到20份罷免案的申請文件，依公職人員選舉罷免法規定，將請地方選委會於本月23日前查對並函覆結果給中選會，而中選會應於本月28日前審定完畢。被提議罷免者包括國民黨團總召傅崐萁、書記長王鴻薇等19人，以及已遭停職的高虹安。國民黨則祭出反制，發動罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶，第一階段門檻達標，會盡快向中選會送件。

朱立倫周一回應稱，國民黨希望和，不要鬥，不求戰，也不畏戰，必要時會以戰止戰，這就是國民黨的決心；又呼籲賴清德用智慧來化解衝突。民眾黨代理主席黃國昌表示，賴清德在新春談話提及團結社會、朝野和諧，但實際是鼓動大罷免，若繼續放任兩手策略，民眾黨未來將有相應政治決定及作為。