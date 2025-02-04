新一輪嶺大心理健康大使培訓　93%參與者持續在社區中幫助他人

近年青少年的精神健康問題備受關注，嶺大心理學系「和富李宗德諮詢及輔導心理學研究中心」的研究團隊自2020初開展「心理健康大使計劃」，透過一系列心理健康教學課程，提升學生的抗逆力、掌握心理學知識和基本輔導技巧，並以問卷調查等方式，了解此類介入性的心理健康大使計劃對青年的精神健康和幸福感的影響。結果發現，參與者在活動後的抗逆力、親社會行為，以及成長思維均顯著提升，而負面心理健康症狀，例如抑鬱、焦慮等情緒則減少。

「心理健康大使計劃」，招募合共598位，平均年齡為22.9歲的大學生，參與「心理健康大使計劃」，參與者須完成八節共12小時的線上及線下心理健康教學課程，涵蓋壓力應對策略、成長心態、抗逆力、感恩、基礎輔導技巧，以及生理學六大主題。

研究團隊通過前測及後測問卷，對比參與培訓和沒有參加計劃的學生的變化，結果顯示完成培訓的學生相比對照組，在各項心理健康指標均有明顯進步，更能應對壓力、有更強的自我接納及發展潛能、更願意幫助他人及更積極投入社區服務。

而在最新一輪於2024年12月完成的培訓研究中，參加者在整體健康狀況、輔導自我效能和生活掌控能力方面，亦有顯著進步，睡眠質素和情緒管理均有所改善。研究團隊續指，最令人鼓舞的是這些改變能持續帶來社區效益，在完成培訓六個月後，93%參與者表示，他們有持續在社區中幫助他人，累計透過漣漪效應的受助人已超過2,200人。

領導研究的嶺大心理學系系主任蕭愛鈴指出，在新冠疫情期間，年輕人長期在家中上網課，甚至依賴社交媒體溝通，失去了人際互動，「後疫情」時期對社交適應容易感到壓力和焦慮。研究結果則發現，同學參與研究計劃後的心理健康狀況得到全方位提升，使青年人實踐「助人自助」，有效協助同儕適應轉變、建立抗逆力，形成良性的漣漪效應，進一步推動社區整體心理健康的改善。