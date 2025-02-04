新冠吹哨人李文亮父母哭訴　斥無法看兒子遺容

2月7日是新冠肺炎吹哨人李文亮逝世5周年，內地有主播在短片平台發布訪問李文亮父母的影片，兩人在鏡頭前哭訴當年的情況。李母哭訴當年直至兒子病逝才接獲通知，到醫院和殯儀館都未能見到兒子最後一面，是家人一生的遺憾，批評相關人員的做法「太沒有人性」。惟目前相關影片在內地短片平台已被下架，但在境外社交平台則可查看。

抖音帳號「周叔走農村」在農曆新年前，發布一條拍攝於1月19日探望李文亮父母的短片，片中用李文亮名字拼音「LWL」代替。主播在遼寧老家找到李文亮的父母，他們在痛失獨子後至今仍未釋懷，直言每逢佳節倍思親。李文亮父親又表示，在兒子斷氣後才接獲通知，搭醫院車輛到醫院，但院方卻禁示他們看李文亮最後一眼，連隔着玻璃看都沒有。

李文亮遺體當時被送到殯儀館，李文亮父母仍禁止見兒子，且遺體已燒成骨灰。李母當時十分氣憤，怒斥有關領導接父母到場的做法都是騙人的。李母提到撫養李文亮兩個兒子的艱難，並稱不到萬不得已不會向外人求助，強調要對得起兒子的這份榮譽。主播又指，另一位疫情吹哨人胡衞鋒的家人也遭遇類似情況，官方承諾的烈士評定至今未兌現。