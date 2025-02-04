春節假期尾聲　內地迎返程高峰

有網民分享在公路上堵車的照片。

周二（4日）是內地春節假期最後一天，全社會跨區域人員流動量超過23億人次，國家鐵路集團宣布預計當天全國鐵路發送旅客1,690萬人次，計劃加開客運列車2,196列，集團又指周一（3日）全國鐵路發送旅客1645.4萬人次，創春運單日旅客發送量歷史新高。多地公路出現返程高峰，許多車輛堵塞路上停滯不前，高速公路瞬間淪為「停車場」。

廣東深圳車站相關負責人介紹，節後客流返程較為集中，探親、務工、旅遊等多股客流疊加，鐵路部門已制定「夜間高鐵+接駁服務」組合方案。數據顯示，深圳北站周一開行夜間高鐵超過80列，有效解決近8萬人次的返程需求。廣鐵集團周一開行列車3,594列，並加開列車613列，其中加開動車486列，含長沙、郴州、衡陽、株洲、汕頭、梅州、湛江往廣州、深圳等方向夜間高鐵321列。

另一方面，公路在周一亦出現春運以來的車流量最高峰，流動量約有3.1億人次，湖南、廣東、江蘇等回程車流集中的地區部分路段車行緩慢。內媒報道，返杭車流量自周日（2日）起陸續增加，其中杭新景高速、杭徽高速往杭州方向車流量上升明顯，直至周二達到最高峰，最高峰值流量將達130萬輛次。有網民反映從河南開封到上海，凌晨5時起床，不到6時已出門，但開車9.5小時，仍未到達江蘇泰州，交通非常擠擁。另有人表示，原本4小時車程，最終開了10.5小時才到達目的地。