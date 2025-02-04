涉爆竊酒家兼殺保安　無業漢受審　控方指被告案發曾前往內地

一名男廚師疑因欠債，2019年深夜潛入觀塘開源道源成中心一間酒家爆竊，結果東窗事發，防盜警報響起。他逃離現場後卻又折返，期間被指殺死一名夜更保安，然後再繼續「老爆」。遇襲保安最終不治。男廚師被控謀殺等罪。雖然他承認兩項入屋犯法罪，亦願意承認誤殺罪，惟控方不接納。他遂就謀殺罪受審。審訊今日（4日）在高等法院展開。控方指，被告案發後曾前往內地，數日後返港即被捕。

28歲被告黃信霖，任職廚師，他被控於2019年12月11日，在開源道64號源成中心1樓1號後樓梯，謀殺陳春泰。另於同日在上述大廈2樓作為侵入者，在進入龍皇酒家後，在該處偷竊4.2萬港元。控方開案陳詞指，死者陳春泰案發時65歲，在觀塘源成中心任職夜更保安。被告曾在源成中心一樓一食肆任二廚，案發時欠債。

案發當日死者當值，看守停車場大門。凌晨3時許，大廈保安主管見大廈二樓龍皇酒家警報響起，有保安發現龍皇酒家門口打開，死者則浴血倒臥於一樓後樓梯間，身上蓋着紙皮、藍色尼龍袋，四肢被衣架鐵線束起。死者送院3日後不治。案發翌日，被告經落馬洲口岸前往內地，3日後回港。法證專家在死者指甲等發現被告基因。同月18日，被告被捕，警誡下被告承認，為清還高利貸，他遂前往爆竊龍皇酒家。惟防盜警報響起，他逃離現場，並在停車場告知死者有人爆竊。被告隨死者上樓，期間從後施襲。為免對方認出自己，他以尼龍袋遮蓋死者的臉。事後，他再潛入龍皇酒家爆竊。被告稱「我冇心咁做」。

案件編號：HCCC43/2022