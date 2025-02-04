新一份預算案出爐在即　稅務學會倡全面檢討香港稅制

2025/26年度財政預算案推出在即，香港稅務學會今日(4日)表示，港府應着重於推廣各項稅務和非稅務措施，以吸引海外資金、企業及人才來港。該學會亦就預算案提出多個範疇的建議，包括改善民生、促進重要戰略行業發展，以及擴闊稅基及全面檢討香港稅制等。

香港稅務學會理事會成員黃幹淘稱，建議可豁免徵收首次置業買家，購買住宅物業的從價印花稅，但需要買家符合相應條件，包括該住宅市值不可高於650萬港元、買家必須連續3年居住於該住宅，若買家在購買後3年內出售，則需補繳已豁免的從價印花稅。黃幹淘續指，可推出更多措施鼓勵市民選用私營醫院，建議政府可就納稅人、其配偶及受撫養人的私營醫院住院費用及開支提供薪俸稅扣減，上限為每年10萬港元。

在促進重要戰略行業發展方面，香港稅務學會榮譽秘書曾詠雅指，可為國際演藝人員及運動員來港演出提供稅務優惠，建議將非香港稅收居民演藝人員及運動員的稅率降低50%，並在沒有提交收據以確定實際支出的情況下，將支出扣除額從收入總額的三分之一增加至三分之二。同時，為推動香港飛機租賃業務的發展。曾詠雅還建議，可繼續擴大香港的《避免雙重徵收稅協定》網絡，還可考慮為飛機租賃集團引入特定的集團業務虧損抵銷。

對於擴闊稅基及全面檢討香港稅制，稅務學會會長石詠文指出，香港已多年沒有全面檢討稅務條例，建議政府應全面檢討現時稅務條例，以確保條例能切合實際商業情況並得到業界採用，還因根據業界意見作出適當調整，以確保其有推動經濟發展的功效。石詠文指出，由於稅基狹窄和政府收入無法控制的外圍經濟波動所影響，導致政府收入不穩定。因此，應就擴闊稅基的必要性向公眾展開相應教育活動，以及研究擴闊稅基的可行方案。