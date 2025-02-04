業主憂難改裝作劏房成「簡樸房」　政黨促寬限期定兩至三年

香港劏房問題難以解決。政府去年提出「簡樸房」規管制度建議，並開展了為期兩個月的公眾諮詢。有政黨昨日（3日）約見「解決劏房問題」工作小組，提交對「簡樸房」規管制度的綜合意見書。議員鄭泳舜表示，有不少劏房業主向他表達擔憂，認為現時建議對「簡樸房」的窗戶要求，改裝有困難；議員陳學鋒則表示，業主登記後的寬限期「宜鬆不宜緊」，期望當局將寬限期定於約24至36個月。

鄭泳舜指出，在諮詢地區期間，了解到不少劏房業主憂慮現時要求至少有一扇可開啟、並須面向街道的窗戶建議，對改裝現有劏房單位存有困難，甚或有機會令相關單位供應減少，關注相關標準是否有修訂空間。鄭又指出，由於現有劏房業主未能完全掌握合規「簡樸房」的標準情況，建議當局設「簡樸房」示範單位，並為新制度設立綜合諮詢平台，以方便業主和租客查詢。

陳學鋒則指，就業主登記後的寬限期方面，應宜鬆不宜緊，期望當局將寬限期定於約24至36個月，以配合現有劏房租管「2+2」租約期的標準，料可減少業主與租戶的租務糾紛。

因應政府提出的「簡樸房」規管制度，就居住面積及高度的最低標準、廚廁規格以至單位防火結構等安全要求，該政黨認為能助劏房戶有最基本的保障，提升及改善居住質素；惟提醒當局須更全面地檢視新規管制度實施後的影響，包括要求有關政策局盡快檢討現有《床位寓所條例》，避免原有劏房單位變為床位房出租，令市民居住生活質素進一步向下流。