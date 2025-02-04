爆高致病性禽流感　港暫停匈牙利加國波蘭及南韓禽類產品進口

匈牙利、加拿大、南韓及波蘭均有地區爆發高致病性禽流感。

因應匈牙利農業部、世界動物衞生組織和波蘭獸醫檢查總署分別通報，指匈牙利、加拿大和南韓部分地區爆發高致病性H5N1禽流感，以及波蘭部分地區爆發高致病性禽流感和高致病性H5N1禽流感。為保障香港公眾健康，食物環境衞生署食物安全中心今日(4日)宣布，即時指示業界暫停從有關地區進口禽肉及禽類產品，包括禽蛋。

涉事地區包括匈牙利赫維什州及佩斯州；加拿大安大略省威靈頓縣；南韓全羅南道潭陽郡，慶尚南道居昌郡及忠清南道唐津市；波蘭喀爾巴阡山省Ropczycko-Sędziszowski區，羅茲省Zgierski區，大波蘭省Kolski區、Kępiński區及Kalisz區，以及盧布斯卡省Nowa Sól區。

食安中心已就事件聯絡匈牙利、加拿大、韓國和波蘭當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

香港目前與匈牙利只建立禽肉進口機制，並無禽蛋進口機制。根據政府統計處的資料，香港去年從匈牙利進口約300公噸冷藏禽肉、從加拿大進口約400公噸冷藏禽肉、從韓國進口約80公噸冰鮮和冷藏禽肉及約2,190萬隻禽蛋，以及從波蘭進口約6,600公噸冷藏禽肉。