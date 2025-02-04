Cap帽男闖深水埗夾公仔舖　伸手拉扯擸Labubu　換裝折返再掠獵物

今日(4日)早上9時許，執法部門接報，指深水埗福榮街16號一間夾公仔舖，負責人透過「天眼」鏡頭，發現3名形迹可疑人士，在今日凌晨4時至5時，在夾公仔期間損壞兩部夾公仔機，並且偷去多隻公仔，總值約8400港元。警員經調查後，正追緝該3名涉案人士。案發後，店舖內被人破壞的夾公仔機，俱貼上寫上「故障」的字條，至於被公仔機的出口位置則貼上膠紙封着。

據網片顯示，事發於今日凌晨4時46分，有兩男一女在夾公仔舖兌換240港元夾公仔，起初他們沒有異樣，惟約3分鐘後，其中兩男突然出力搖動機身及把機身傾斜，冀能令機內的公仔跌出，但卻徒勞無功。

此時，一名戴Cap帽的中年漢用手打爆夾公仔機出口的膠板，索性伸手入機內扯出一隻Labubu公仔。其後他隨同行的友人離去，惟相信他意猶未盡，突然折返再伸手扯走機內的公仔擸走掠去全部公仔。約8分鐘後，Cap帽男脫下外套及戴上口罩，再次折返夾公仔舖，破壞店舖門口兩部夾公仔機出口位置的膠板，再偷走多隻公仔。