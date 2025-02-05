南非數款可能含塑膠異物調味料　食安中心籲市民不要食用

食安中心呼籲市民不要食用來自南非的數款Cape Herb & Spice的預先包裝調味料。

食物環境衞生署食物安全中心昨日(4日)呼籲市民不要食用來源地南非的數款Cape Herb & Spice的預先包裝調味料，因為有關產品可能有機會含有塑膠異物。業界如持有受影響批次的產品，亦應立即停止使用或出售。

發言人指出中心早前透過食物事故監測系統，得悉相關海外食安機構發出通告，指以下批次的產品可能含有塑膠異物，並在海外進行回收。中心得悉事件後，隨即聯絡本地進口商跟進，經初步調查發現進口商歐洲食品有限公司曾進口以下首4款受影響產品。

受影響產品名稱及批次：

（1）Seasoned Salt（淨重：240克）（此日期前最佳：由2026年1月1日至2027年7月31日）

（2）Extra Bold Peppercorns（淨重：185克）（此日期前最佳：2025年11月6日；及由2026年1月1日至2027年7月31日）

（3）Himalayan Pink Salt（淨重：390克）（此日期前最佳：2025年11月8日；及由2026年1月1日至2027年7月31日）

（4）Atlantic Sea Salt（淨重：360克）（此日期前最佳：2025年11月6日、2026年2月8日、2026年4月25日及2026年5月21日）

（5）Atlantic Sea Salt（淨重：380克）（此日期前最佳：由2026年1月1日至2027年7月31日）

（6）Salt & Pepper（淨重：310克）（此日期前最佳：2025年10月18日；及由2026年1月1日至2027年7月31日）

（7）Sizzling Steak House Seasoning（淨重：230克）（此日期前最佳：由2026年1月1日至2027年7月31日）

（8）Chilli & Garlic（淨重：190克）（此日期前最佳：由2026年1月1日至2027年7月31日）

（9）Rainbow Pepper（淨重：175克）（此日期前最佳：由2026年1月1日至2027年7月31日）

（10）Sweet & Smoky BBQ（淨重：230克）（此日期前最佳：2025年12月12日、2025年12月14日及2026年5月9日）

該進口商已按中心指示將受影響產品停售及下架，並展開回收。市民可於辦公時間致電該進口商熱線2880 0588，查詢上述產品的回收事宜。發言人呼籲市民如購入受影響批次產品應停止食用。業界亦應立即停止使用或出售有關產品。食環署就事件通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。