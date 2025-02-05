東方日報A1：東涌纜車站　黃牛當面賣飛　明剃食環眼眉

本報早前揭發東涌昂坪360有「黃牛黨」無牌販賣昂坪360纜車票損旅業形象，當局事後高調拘控兩人，惟相隔5天又故態復萌，擺明剃食環署眼眉！食環署與執法部門於年初二（1月30日）採取聯合行動，拘控兩人及沒收其生財工具，豈料相關人士近日重施故技，轉移陣地繼續擺檔。記者昨日直擊他們穿上藍色背心開檔至收工整個過程，其中一人疑為被拘控男子，記者觀察期間有數十人買門票，有人更支付現金。而食環署人員多次到場拍攝，卻無作出任何拘控行動。

新春期間，不少市民及遊客在東涌乘搭纜車到昂坪觀光，本報較早前報道，有3名身穿藍色背心人士無牌兜售纜車票兌換券，報道刊登後當局拘控兩人並沒收工具。相隔5天，本報收到市民陳先生舉報，稱相關人士捲土重來，直言：「初二拉完初三已出嚟，試過有人買完想退飛就出現拗撬，咁樣會擾亂秩序同埋影響香港旅遊形象，真係要加強執法！」

記者昨日清晨到東涌直擊，發現早上9時多，兩名男子出現在昂坪360售票處附近，二人分別穿上藍色背心，其後就打開一張高腳摺枱擺檔。期間，有人向他們查詢，之後有昂坪360職員到場，他們隨即收起摺枱轉移陣地，一度分開擺檔。記者發現他們轉到東涌郵政局對出一處空地，期間不少遊客圍觀。記者觀察期間有數十人購票，亦有人以現金付款。記者向其中兩名購票人士查詢，他們透露成人標準車廂單程門票為156元，長者則為105元，較官方售價便宜數十元。

至中午及下午，多名身穿制服的食環署人員先後到場，惟人員只用相機拍攝，並未作出任何拘控行動，期間兩名穿藍背心人士則收起摺枱短暫離開，待食環署人員離開後再回到原地繼續擺檔。直至下午3時多，二人將摺枱鎖在路邊欄杆後離去。記者對比旅遊平台的門票售價，發覺成人標準車廂單程最平為152元，無牌小販若以此價購入，每張門票「利潤」僅4元。

消息指該批人士趁相關平台推出優惠時大手入貨，估計其利潤頗高，才令他們食髓知味。食環署年初二拘控49歲男子及21歲女子，據記者現場所見，其中一名擺檔的高個子疑為被拘控的男子。

執業大律師陸偉雄指，被食環署拘控人士需要提供擔保金才可離開，並等待法庭判刑。若相關人士在擔保期間再犯案，如上述無牌擺賣的男子般，一旦他再被拘捕，有可能不再容許擔保而直接還押，以示懲戒，日後法官判刑時也會視為加刑因素，以加強阻嚇力。

昂坪360發言人指，知悉上周有關部門曾拘捕非法兜售門票人士，將繼續支持相關政府部門的執法行動。昂坪360呼籲有關人士遵守法律，停止非法兜售纜車門票，並呼籲訪客可以從正規渠道，包括東涌纜車站及昂坪纜車站售票處等合法購買纜車門票。購買來歷不明門票對消費者欠缺保障，亦有可能會購入無效門票。

食物環境衞生署發言人回覆本報查詢，指根據紀錄，該署今年共接獲5宗在東涌昂坪360外無牌販賣昂坪360纜車票的投訴。發言人又指該署與執法部門於上月30日在東涌美東街展開反無牌販賣聯合行動，相關被捕人士均獲保釋，並等候提堂。發言人又表示正加緊巡視，如發現無牌販賣活動，會立即採取執法行動。另一方面，該署聯同執法部門正與昂坪360有限公司進一步了解有關車票的來源，並會與各相關機構和部門共同商討，研究從纜車門票的源頭着手，以遏止無牌販賣纜車票活動。

■政治組

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