購票實名制　有效禁轉售行為

與全球旅遊熱點一樣，本港多個旅遊景點的門票都可經旅遊平台購買，方便海外遊客預先規劃行程，這些平台的門票價格一般較官方售價便宜，有人便覬覦價格差異，以不同帳號趁平台推出優惠時大手交易，再轉售相關二維碼兌換券，賺取差價。雖然昂坪360已要求相關平台取消可疑交易，惟有人仍從不同平台持續申請新帳號購票。資訊科技界人士指動態二維碼及實名制可有效杜絕轉售行為，惟執行上存在一定難度。

對比旅遊平台與官方售價，各熱門旅遊景點的門票價格都有數十元至過百元折讓，由於門票多以二維碼顯示，入場時亦毋須核對個人資料，令不法之徒有機可乘。

昂坪360回覆本報查詢時指，一直與不同網上銷售平台保持緊密聯絡，當發現可疑採購行為，會要求代理商平台馬上凍結相關帳戶。年初先後要求兩個代理商平台凍結可疑帳戶，至上周再要求另一代理商平台凍結可疑帳戶。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，全球旅遊景點都可在旅遊平台預先購買電子門票，故此本港並非單一情況，而遊客購入的二維碼難分真偽，若到入場時始知無效就得不償失，故建議到官方委託的指定平台購票較有保障。至於二維碼轉售問題亦存在已久，目前可用動態二維碼及實名登記制去解決相關問題，但各公司亦考量其複雜性及便利程度，故亦需要時間去慢慢改善。