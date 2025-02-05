外勞遭公司剝削　當局指部分工人完成落口供　不便透露個案數目

本港近年推出輸入外勞計劃，當中有剝削勞工及影響本地市場的問題問題。外勞被剝削方面，包括遭索取天價中介費和每月上繳部分薪金，勞工及福利局局長孫玉菡接受電台訪問表示，勞工處已經加強巡查，部分個案工人完成落口供，不便透露個案數目，但會嚴肅追究，並會為已回到內地的外勞提供食宿和交通，讓他們在無後顧之憂下來香港舉報指證。若發現任何人士違反輸入計劃條款，政府會考慮實施行政制裁。

孫指出，「補充勞工優化計劃」由2023年9月推出截至去年底，共批准輸入4.3萬名外勞，有機制因應市場人力供應調節，行之有效，每宗申請都要滿足本地招聘要求和審批，如果本地有更多勞工供應，獲批數目會比申請低很多，而批出的配額會分階段來港。

孫稱，2023年本港人力短缺5萬人，政府推算缺口到2028年會擴大至18萬，熟練技術人員短缺最多達6.5萬人，非技術人員和服務從業員亦分別缺逾4萬人。當局計劃另設渠道輸入技術工種專才，來港工作7年後，可申請成為永久居民，暫定名額1萬個，適用工種清單有待與商會溝通協助制訂。

孫續稱，熟練技術人員將是人手短缺重災區，政府年中會公布計劃，基本城市運作譬如電工、水喉工等工匠類別，未來需要足夠人手，另外我們要發展創科和高端製造業，除了高端人才以外，都需要大量技術專才。目前人才清單有51個類別，將來技術專才清單會參考人才清單模式，詳細列出工種要求。

另外，過去2年各項人才計劃共有24萬人獲批，孫稱，政府目標是未來3年，每年至少有5萬名人才成功續簽。他不評論高才通A類申請、即全年收入達港幣250萬元或以上申請人抵港後的就業數字是否理想，指就業是高才續簽要求，應聚焦留住願意又有能力在港發展的人，會密切留意續簽情況。