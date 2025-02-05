政府擬今年10月落實收緊公屋富戶政策　爭取上半年公布建議方案

政府擬今年10月落實收緊公屋富戶政策，房屋局局長何永賢接受電台訪問表示，政府內部正收集數據，制訂各種方案，包括研究調升富戶租金、降低遷出門檻等，並分析不同做法的利弊，以平衡各方，爭取上半年公布建議方案。她指出，收緊富戶政策是希望糾正觀念，讓大眾明白要善用公屋資源，同時鼓勵市民向上流動。

房委會上月中推出「舉報濫用公屋獎」，若成功發出遷出通知書，舉報人可獲最多3000元現金獎，何料舉報數字將增加1倍，參考以往數據，並假設半數舉報個案屬實的話，推算最終有約1300宗屬有效舉報，當局會在措施落實半年後再檢討。她稱，投訴和打擊濫用，居民或分不清楚，當局會細心分門別類，若屬於投訴會交由邨經理處理。

另外，「簡樸房」規管制度方案公眾諮詢下周一結束，何表示，各界大致接受政府提出的立法框架，相信最終方案的變化不會太大。主流意見均支持政府着力解決劏房問題，不想有關問題延續。落實規管方案時要顧及幾類持分者，政府要從劏房戶角度出發，提供適當的搬遷選項，並為業主設置寬限期，確保有足夠時間改建單位；同時亦有工程師、建築師及測量師等專業人士提出，希望政府簡化最低標準的釐定方法及登記期手續，並製作標準表格，以便加快認證。

何提到另有人提出希望政府設立起始租金，但同時想有更大的居住面積，她認為兩者有矛盾，已有業主反映，若要投放大量成本改建成合規「簡樸房」，但又引入起始租金，就可能不再經營這類分間單位，最終會導致「簡樸房」供不應求。何表示，政府傾向交由私人市場、透過調節租金，處理「簡樸房」供應問題，並會為有困難的人士，提供過渡性房屋和簡約公屋等選項。