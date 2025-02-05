佩通坦今訪華　盼恢復中國客赴泰旅遊信心

泰國總理佩通坦周三（5日）起一連4天訪華，是她就任總理後首次正式訪華，將與中國領導人會晤，預計將聚焦經貿關係。泰方表示，希望借此訪加強兩國關係、期待重塑中國遊客赴泰旅遊信心。

今年適逢中泰兩國建交50周年，佩通坦訪華亦正值中國遊客日益擔心泰國旅遊風險之際，上月傳出內地男演員王星在泰國被綁架，被迫在鄰國緬甸的詐騙園區工作。澳洲智庫洛伊研究院東南亞計劃研究員雅科布（Rahman Yaacob）指出，中國很擔心泰國情況，尤其是網絡詐騙中心，因此佩通坦此行是為了向中國保證，泰國人正盡一切努力處理相關問題。

泰國納瑞宣大學專家錢伯斯（Paul Chambers）則指，佩通坦可能允許中國警察在泰國更自由地行動，包括與泰國警方開展更正式的合作，並在當地設立中國警察局。除了打擊詐騙活動，佩通坦此行還將尋求加強與中國在基建等領域的雙邊合作。錢伯斯認為，泰國可能為中國提供一些新的基礎設施項目選擇，其中一個可能性很高的項目是泰國希望2030年前建成的609公里長的高鐵項目，將穿過老撾連接中泰。

內地官媒周三發文指，佩通坦延續對華友好政策，期待與中方加強高層往來，學習借鑑中方成功發展經驗，持續推進「一帶一路」合作，密切人文交流，深化傳統友誼，與中方加強多邊框架協作，共同維護自由貿易體系。泰國開泰銀行高級副總裁蔡偉才認為，進一步深化中泰經貿投資關係料成佩通坦此行重點之一。她去年11月曾赴雲南昆明，出席大湄公河次區域經濟合作第八次領導人會議。